Митрополит Онуфрій розповів, чому молитву одних Бог чує, а інших - ні.

У своїй недільній проповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів про те, як побудувати правильні відносини людини з Богом і навколишнім світом, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Для того, щоб вибудувати правильні взаємини з Господом, дуже важливо навчитися правильній молитві — розмові з Богом. Відповідаючи на питання «яку молитву Господь хоче від нас почути?», Блаженніший владика наголосив, що «це молитва смиренна».

Важливо завжди пам’ятати, що буття людині даровано Богом, нагадав Архіпастир.

«Що таке смирення про це багато сказано. Смирення — це коли людина пам’ятає про те, що вона є творінням Божим, Бог її Творець. Що Господь створив її з землі або з нічого, тому, що земля створена з нічого».

Він розповів про якості смиренної людини.

«Людина смиренна бачить себе найбільшим грішником — це не є чимось надуманим або штучно складним. Кожна людина — неповторна особистість. Ми схожі один на одного багато в чому, але в кожному з нас є щось таке, чого немає ні в кого іншого…, – зазначив Предстоятель. — І грішимо ми теж неповторно. Ми ще є і неповторними грішниками. «Такого грішника, як я більше немає» — смиренний це бачить. І він дійсно вважає себе найбільшим грішником серед усіх людей».

Смиренна людина, по слову Його Блаженства, не довіряючи своїй волі і бажанням, в яких багато спотворень і помилок, намагається себе повністю підпорядкувати волі Божої. «Адже в Божій волі немає помилок, немає спотворень — це воля Досконалого Бога».

«Ще є одна чудова властивість смиренної людини, — продовжив Митрополит Онуфрій, — вона усвідомлює себе частиною всього всесвіту — маленькою частинкою величезного всесвіту, який створив Господь. Всесвіт впливає на нас, а людина впливає на все творіння Боже. Ми взаємопов’язані. Тому людина вважає себе винною у своїх бідах. Вона ніколи не скаже «за що ти мені Господи це послав?» або «я гідний кращої долі». Вона вважає себе винною в якійсь мірі навіть в тих бідах і неприємностях, які трапляються з іншими людьми у самих різних місцях земної кулі».

Молитва людини, яка має всі перераховані вище якості, дуже сильна, зазначив Блаженніший владика Онуфрій і Бог виконує її.

«Звичайно, смиренний не просить у Бога дурниць, як ми іноді просимо — того, що нам шкідливо, не корисно. Він просить тільки того, що корисно для спасіння в житті вічному і того, що сприяє цьому спасінню».

По слову Архіпастиря, «навчившись жити по волі Божій, людина дослідно дізнається що Бог Добрий, Милосердний, Бог — Життя, Світло, Втіха і Мир». «Блажен муж, який досягає такої міри», сказав Митрополит Онуфрій, «його віра перетворюється в знання Бога».

Предстоятель закликав виховувати в собі дух смиренності.

«Для цього потрібно трудиться над собою. Він сам по собі не приходить. Бог дав нам розум, вільну волю, силу волі, дав фізичні здібності і сили, щоб за допомогою цього ми плекали в собі дух смиренності, — сказав він. — Починати цей шлях потрібно з самодокору. Не виправдовувати себе: «ось сусід сказав мені слово, воно на мене вплинуло, і я зробив щось». Це не правильно. Це буде неприємно спочатку, будуть внутрішні протести у людини, але я повинен сказати собі: «Господи, я винен. У мене немає виправдання»».

«Потрібно час від часу себе докоряти: «Господи, я грішний, я занепалий, я маю безліч недоліків, я нічого доброго зробити не можу — Ти робиш добро!», — рекомендує духовний Пастир, — і молитву творити треба: «Господи помилуй!» або «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»».

При цьому не варто боятися смутку чи розпачу, які можуть напасти, попереджає Блаженніший владика. «Таким думкам просто не треба вірити», — говорить він.

«Треба боятися привласнювати собі заслуги за якісь добрі справи. Коли ми підносимо себе тими талантами, які нам Бог дав. Тому, що роблячи це, ми обкрадаємо Бога і стаємо святотатцями. А злодій Царства Божого не успадкує. А якщо ще краде у Бога, то за це дуже велика відповідальність. Ось тут треба сумувати, що ми так робимо »

Поступово, роблячи так, людина зможе увійти в нормальний свій стан, пояснює Предстоятель.

«У неї вже потім і думки починають інші з’являтися. Вона себе припиняє вважати «пупом землі», а вважає — «прахом і попелом». Якщо щось добре робиться такою людиною або через неї звершується, то вона знає, що це заслуга Бога, а вона просто знаряддя в Його руках».

Блаженніший Митрополит Онуфрій побажав усім допомоги Божої у вихованні в собі духу смирення.

«Нехай Господь допомагає нам, дороги брати і сестри, просочити цим духом все своє життя. Тоді воно буде мирним, радісним, благословенним, щасливим, і ми будемо спроможні прийняти дар вічного життя на небі у Христі Іісусі Господі нашому», — підсумував він.