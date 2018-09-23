У Бутині на Тернопільщині громада УПЦ побудувала новий храм замість захопленого

У неділю, 23 вересня, керуючий Тернопільською єпархією УПЦ митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій відвідав парафію у селі Бутин Збаразького району.

Цього дня владика Сергій звершив Божественну Літургію у співслужінні сонму духовенства єпархії та освятив престол новозбудованого храму на честь святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, повідомляє "Православне Тернопілля"

"Цей молитовний дім постав у Бутині, щоб стати прихистком одразу для кількох православних громад округи. Ще кілька років тому парафіяни сусідніх сіл Бутин та Кинахівці відвідували Богослужіння у власних храмах, однак обидва були захоплені "розкольниками". Не впавши у відчай, православні віряни цілої округи разом зі своїм пастирем протоієреєм Віталієм Гурєвим спочатку молились у домі старости кинахівської громади Степана Тивонюка, а потім перейшли у тимчасове приміщення в Бутині", - повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ.

Швидше ніж за рік поруч із тимчасовим молитовним домом була закладена та швидко виросла нова будівля, в котрій щонеділі збирається близько 50-90 душ. У першу ж Великодню службу тут молились понад 100 вірян.

Митрополит Сергій кілька разів приїздив до Кинахівців, щоб молитовно підтримати паству. Після святкування Хрещення Русі влітку 2017 року сюди також навідувались представники Кіпрської Православної Церкви, які висловили громаді УПЦ свою підтримку та помолились тут разом зі священиками Тернопільської єпархії

У день освячення владика Сергій привітав громаду з цією важливою подією, подякував вірянам за стійкість та працю во славу Церкви Христової, яка була увінчана зведенням на їхній землі нового храму.

За Літургією співали два хори: хор Почаївської семінарії та місцевий приходський – парафіяни храму святителя Феодосія Чернігівського.