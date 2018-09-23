Православні в Латвії відзначили Різдво Богородиці хресною ходою до святого джерела

У свято Різдва Пресвятої Богородиці, 21 вересня, по завершенні Божественної літургії та молебню від Хресто-Воздвиженського храму міста Зилупе до святого джерела у містечку Ополі вже 19 раз пройшов хресний хід, у якому взяли участь паломники з Зилупе, Риги, Лудзи, Резекне, Даугавпілса, Дагда та інших міст і сіл Латвії.

За традицією, перед початком хресного ходу паломники разом із настоятелем храму ієреєм Андрієм Семеновим звершили коротку літію біля могили засновника хресного ходу протоієрея Володимира Антипова, повідомляє офіційний сайт Латвійської Православної Церкви.

Саме отцю Володимиру Антипову в 1937 році вдалося відродити стару часовню над джерелом в Ополі, вода якого здавна славилася в цих краях своїми цілющими властивостями. Каплицю будували усією православною громадою.

У 1937 році на свято Різдва Пресвятої Богородиці провели перший хресний хід, який став щорічним. Каплиця простояла до 60-х років, після чого її знесли, а джерело – засипали.

У 1991 році каплиця в селі Ополі з благословення Єпископа Ризького і всієї Латвії Олександра – нині Митрополита Ризького і всієї Латвії – і стараннями священика Михайла Четверова була відновлена в колишньому вигляді, а джерело очищене і освячене. Так знову всі православні люди стали набирати з джерела святу воду.

Сам Хресний хід з міста Зилупе в Ополі знову став традиційним тільки з 2000 року. Паломники під молитовний піснеспів проходять близько 8 км.

У нинішній рік – рік сторіччя з дня проголошення незалежності Латвійської Республіки, як дар 100-річчю Латвії, в Ополі над святим джерелом зводиться нова каплиця. Закладний камінь у фундамент каплиці був закладений тільки в червні, а вже перед паломниками постала практично завершена зовні каплиця.

Хресний хід завершився всенародним співом акафіста Пресвятої Богородиці і водосвятним молебнем.