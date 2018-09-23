Представник ОБСЄ ознайомився з релігійною ситуацією на Кіровоградщині

Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф зустрівся 19 вересня з представником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Дарлін Джексон та висловив занепокоєння щодо провокацій проти канонічної Церкви.

Зокрема було обговорено релігійну ситуацію у регіоні, стан міжконфесійних відносин на Кіровоградщині, а також діяльність духовенства і вірян Кіровоградської єпархії УПЦ із надання гуманітарної допомоги переселенцям із Донбасу, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Митрополит Іоасаф висловив занепокоєння з приводу провокацій проти Української Православної Церкви, які безкарно тиражуються у ЗМІ, несправедливо дискредитуючи та дискримінуючи канонічну Церкву.

Прес-секретар єпархії протодиякон Іоанн Ганчин, який також взяв участь у зустрічі, повідомив, що з 2014 р. відповідними органами обласної державної адміністрації не було зареєстровано жодного поданого на реєстрацію Статуту релігійної організації. Підставою для відмови в реєстрації значиться формулювання «повернення на доопрацювання», що не відповідає нормам чинного законодавства та є грубим порушенням Конституції України.

Благочинний Новоархангельського округу протоієрей Василій Дубіна, у свою чергу, розповів про правопорушення з боку будівельно-наглядових органів району щодо спорудження храму в селі Торговиця.