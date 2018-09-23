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У недiлю Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврi

13:29, 23 вересня 2018
Православ`я
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У Недiлю перед Воздвиженням Предстоятель УПЦ звершив Божественну лiтургiю / news.church.ua

У неділю, 23 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель УПЦ звернувся до пастви зі словом проповіді, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.  

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Також було звершено заупокійну молитву за спочилим митрополитом Ніжинським і Прилуцьким Іринеєм (Семко), який відійшов до Господа рік тому.

Предстоятель також звершив дияконську хіротонію над студентом 3 класу Київської духовної семінарії Богданом Геращенком.

Наприкінці богослужіння Архіпастир привітав вірян iз недільним днем та благословив усіх.

Напередодні Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у цьому ж храмі.

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