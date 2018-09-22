Митрополит Онуфрій розповів, чому людина, яка не шанує Бога, не може любити Батьківщину

Якщо ми хочемо блага своїй державі, своєму народові, то повинні любити, перш за все, Бога.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час проповіді в Чернігові, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Як підкреслив Предстоятель, про те, що ми у своєму житті повинні перш за все любити Бога, нам нагадує святитель Феодосій Чернігівський, пам’ять якого вшановуємо. А його святе життя і нетлінні мощі говорять про те, що «той, хто живе з Богом, буде жити вічно».

«За роки свого земного життя, які Господь нам відводить, людина повинна засвідчити, що хоче пожати у вічності, причасником чому вона хоче бути: чи вічного життя, яке наповнене щастям, радістю і Божим благословінням, чи того існування, що наповнене хворобами, скорботами і сумом», — пояснює Блаженніший владика.

За словами Архіпастиря, правильно вести земне життя, правильно любити ближнього і свою землю нас вчить саме Бог, а виховується любов через виконання Божих Заповідей.

«Коли ми говоримо про Бога, але не виконуємо Його Заповідей, то не можемо Бога полюбити по-справжньому. Коли людина починає робити те, що їй каже Бог, виконувати Його волю, то пізнає, що Бог дійсно є Любов, що Бог є Добро, Бог є Милосердя, Бог є Життя. Коли людина це пізнає, то в людині возгоряється відповідна любов до Бога», — зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Тому, за словами Владики, ті, хто сьогодні «б’ють себе в груди і доводять, що люблять Україну, але Бога не шанують, не можуть нічого і нікого любити».

Митрополит Онуфрій додав, що «не політики низводять благословіння на землю, а Бог і ті прості люди», які постійно моляться і творять Його волю.

«Коли ми будемо намагатися змушувати себе молитися, терпіти один одного, любити один одного, бути милостивими один до одного, то наше серце відкриється для Бога, і Боже благословіння буде на всіх нас і буде на тих, хто живе поруч із нами, на всій нашій землі. І Бог допоможе гідно провести нам своє земне життя, провести його так, щоб воно було для нас початком вічного блаженного життя на Небі, в якому й перебуває свт. Феодосій», — резюмував Предстоятель УПЦ.