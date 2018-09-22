У Мукачівському кафедральному соборі Різдва Богородиці відзначили престольне свято
20:18, 22 вересня 2018Православ`я
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У Мукачівському кафедральному соборі Різдва Богородиці відзначили престольне свято / m-church.org.ua
У п’ятницю, 21 вересня, у день молитовної пам’яті Різдва Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії керуючий Мукачівською єпархією, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив архієрейське богослужіння в Мукачівському кафедральному соборі на честь Різдва Богородиці.
Під час Божественної літургії владика разом з духовенством підніс молитви за мир в Українській землі, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.
За богослужінням була звершена хіротонія. Протодиякон Сергій Ловга був рукоположений у сан ієрея.
Після літургії відбувся хресний хід довкола собору, відтак владика привітав усіх зі святом.
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