У Кам'янському відбувся молебень на місці зруйнованого храму

У день святкування Різдва Божої Матері, 21 вересня, духовенство та парафіяни Свято-Миколаївського кафедрального собору міста Кам'янське звершили молебень з читанням акафіста Пресвятої Богородиці біля пам'ятного хреста на місці зруйнованого у 1964 році храму Різдва Божої Матері (нині – територія Дніпровського металургійного комбінату), а також заупокійну літію про всіх, хто служив та молився у цьому храмі.

По закінченні молебню клірик собору протоієрей Олександр Князюк звернувся до віруючих зі словами привітання зі святом, а також закликав не забувати церковну історію, повідомляє сайт Кам'янської єпархії УПЦ.

Сільська церква Різдва Божої Матері була освячена у 1787 році, у 1873-79 роках був побудований новий храм на кам'яному фундаменті, а у 1964 році цей храм був зруйнований.