Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Чернігові

У день пам’яті знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія Чернігівського, 22 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі Чернігова.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель УПЦ звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після одпусту Блаженніший Владика привітав присутніх зі святом та вручив митрополиту Чернігівському і Новгород-Сіверському Амвросію орден святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня за труди на благо Церкви та з нагоди 75-річчя.

Митрополит Амвросій виголосив подячне слово, після чого відбувся молебень та хресний хід навколо Троїцького собору з мощами свт. Феодосія.