Вчені та богослови зберуться на міжнародній конференції, присвяченій Євангелію від Матвія

Загальноцерковна аспірантура і докторантура імені святих рівноапостольних Кирила і Мефодія спільно з міжнародним Товариством новозавітних досліджень (Studiorum Novi Testamenti Societas), а також Вищою школою економіки (ВШЕ) 24-28 вересня проведе конференцію «Євангеліє від Матвія: історичний і теологічний контекст».

На конференції буде представлено понад півтора десятка доповідей провідних фахівців з Нового Заповіту; серед них автори досліджень і коментарів, які стали класичними для сучасної науки, повідомляє patriarchia.ru.

У програмі форуму — пленарна доповідь ректора ЗЦАД митрополита Волоколамського Іларіона на тему «Євангеліє від Матвія в церковній традиції і в сучасній науці».

"Тематичні круглі столи, якими завершується кожен робочий день конференції, покликані стати відправною точкою для діалогу і співпраці між відродженням російської біблеїстики та біблійною наукою Оксфорда, Кембриджа, Тюбінгена та інших провідних західних університетів", - повідомляють організатори.