Предстоятелі Олександрійської та Польської Церков звернулися із закликом вирішити «церковні непорозуміння» в Україні

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ та Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава звернулися із закликом до «всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь, пов’язаних з наданням автокефалії Українській Церкві, зробити усе можливе для уникнення конфлікту через це питання».

Текст звернення опублікувало грецьке агентство церковних новин romfea.gr, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Ми, глави двох Помісних Церков, — які зустрілися на польській землі та, усвідомлюючи відповідальність за життя Святого Православ‘я в сучасному світі, його мир, єдність та дотримання догматичного і канонічного порядку, перед лицем випробувань, які переживає сьогодні Православ’я в Україні — у дусі братньої любові ми закликаємо всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь, пов’язаних з наданням автокефалії Українській Церкві, зробити все, що від них залежить, для уникнення конфлікту через це питання та встановлення миру на Українській землі.

Звершуючи Божественну літургію в свято Різдва Пресвятої Діви Марії, ми молимося про єдність і мир Українського народу. Разом з тим, ми надсилаємо наші братні вітання Главам Помісних Православних Церков і всій Повноті Святого Православ‘я», - сказано у зверненні.