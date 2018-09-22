Олександро-Невське братство в Канаді відзначили першу річницю свого заснування

Напередодні святкування перенесення мощей благовірного Великого Князя Олександра Невського (відзначається 12 вересня), Братство при храмі Смоленської Ікони Божої Матері в канадському місті Джексонс Пойнт, Онтаріо, що носить його ім'я, відзначило річницю свого створення, взявши участь у молебні та влаштувавши святкову трапезу для всіх парафіян.

Створене з благословення Архієпископа Монреальського і Канадського Гавриїла братство за короткий термін об'єднало прихожан, які активно беруть участь у духовному та соціальному служінні, повідомляє офіційний сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

Зокрема, для допомоги незаможним у муніципальному окрузі братство організувало збір коштів і продуктів харчування. У фудбанк Georgina Community Food Pantry було передано велику кількість свіжих овочів і фруктів, рису, рибних і овочевих консервів, макаронних виробів, сухих сніданків.

За вже сформованою традицією у переддень Христового Різдва і Пасхи Христової настоятель храму о. Максим Аброскин та представники братства Святого Благовірного Князя Олександра Невського відвідують працівників екстрених служб поліції, пожежників, парамедиків регіону Йорк. Вони дякують їм за самовіддану службу і привозять святкове частування.

Незабаром члени братства отримають новий послух: вони будуть надавати допомогу отцю настоятелю у викладанні Закону Божого у недільній школі для дітей від 4 до 12 років, яка знову відкривається при храмі.

Не обходяться без участі братства і ремонт храму, і благоустрій храмового комплексу, і всі роботи, де потрібні міцні чоловічі руки. Але головною є молитовна участь братів у богослужіннях та допомога священику у вівтарі.