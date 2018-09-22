Одеські священики взяли участь у флешмобі «Ювілей миру»

У п'ятницю, 21 вересня, духовенство, православна молодь та вихованці недільних шкіл Одеської єпархії УПЦ взяли участь у флешмобі «Ювілей миру», організованому Одеською обласною Радою Миру.

Захід було приурочено до святкування Міжнародного дня миру, а його цілями стали виховання патріотичних і миротворчих почуттів у молоді та привернення уваги до проблеми захисту юного покоління, повідомляє "Православна Одеса".

Флешмоб проходив уздовж Приморського бульвару від будівлі міської ради до пам'ятника Дюка. У святі взяли участь єпископ Южненський Діодор, голови відділів у справах молоді та Освіти і Катехізації Одеської єпархії протоієрей Максим Омельченко і протоієрей Дмитро Яковенко, чоловічий хор Свято-Іверського монастиря, студенти духовних шкіл і жіночий хор регентського відділення Одеської духовної семінарії за підтримки Свято-Архангело-Михайлівського Одеського жіночого монастиря.

"Таким чином Церква висловила свою підтримку за Мир у країні і приєдналася до спільної молитви про Україну", повідомляє видання. Також у заході взяли участь студенти одеських вищих навчальних закладів, школярі, юні моряки Морехідного училища ім. Маринеско та танцювальні колективи.