У Кропивницькому відбувся молебень для байкарів

У Кропивницькому 18 вересня на території Благовіщенського храму відбулася зустріч спільноти байкерів з духовенством.

У храмі учасники заходу вшанували пам'ять загиблих побратимів молитвою. Про це повідомляється на сайті Кіровоградської єпархії УПЦ.

На церковному подвір'ї байкери виклали хрест зі свічок.

«Можливо, це трохи неформально для Церкви. Зараз такий час, що Церква не може знаходитися в стінах або на території, вона повинна виходити до людей. Сьогоднішня наша молитва за упокій — це наша увага до людей, які потребують цього, для них це дуже важливо. Ми товаришуємо вже не перший рік, спільно проводимо різні заходи», - розповів протоієрей Іоанн Верескун.