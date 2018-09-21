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У Кропивницькому відбувся молебень для байкарів

23:37, 21 вересня 2018
Православ`я
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У Кропивницькому відбувся молебень для байкарів / orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

У храмі учасники заходу вшанували пам'ять загиблих побратимів молитвою. Про це повідомляється на сайті Кіровоградської єпархії УПЦ.

/ orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

На церковному подвір'ї  байкери виклали хрест зі свічок.

/ orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

«Можливо, це трохи неформально для Церкви. Зараз такий час, що Церква не може знаходитися в стінах або на території, вона повинна виходити до людей. Сьогоднішня наша молитва за упокій — це наша увага до людей, які потребують цього, для них це дуже важливо. Ми товаришуємо вже не перший рік, спільно проводимо різні заходи», - розповів протоієрей Іоанн Верескун.

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