У Білорусі відкрили благодійну виставку, присвячену святій Валентині Мінській

У Дзержинському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Свята землі моєї», присвячена життю і сподвижницької шляху блаженної Валентини Мінської — уродженки села Коски Мінського повіту, яке нині входить до складу Дзержинського району Мінської області Білорусі.

На експозиції представлені роботи учасників Міжнародного художнього пленеру «Святість землі Білоруської». Третій за рахунком арт-форум цього літа зібрав 16 художників з Білорусі, Росії, України, Молдови, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Одна з цілей пленеру — дати можливість творчим людям взяти участь у справах милосердя, використовувати свій дар для допомоги стражденним за прикладом блаженної Валентини. За підсумками арт-форуму кошти, виручені від продажу робіт учасників пленеру, підуть на допомогу дітям з будинку-інтернату для дітей-інвалідів.

Сьогодні ім'я святої Валентини Мінської відомо не тільки в Білорусі, але і за її межами.

Свята Валентина народилася у 1888 році в сім'ї священика Феодора Чернявського, який служив настоятелем Нікольського храму в селі Станьково. Їй довелося пережити дві світові війни і репресії віруючих з боку радянської влади. Чоловіки її сестер — священики — потрапили в тюрми і табори. Саму Валентину з матір'ю вигнали з дому, конфіскували майно. У підсумку святу вразила хвороба: тридцять три роки, до самої смерті, вона була прикута до ліжка. Багато людей приходили до неї за порадою чи благословенням. У лютому 1966 року подвижниця відійшла до Господа, а пізніше з'ясувалося, що гроші, які їй давали люди, вона як пожертвування посилала до Почаївської лаври. У 1990-х роках з'явилися перші публікації про цю праведницю, а в лютому 2006 року вона була канонізована і прославлена Білоруською Православною Церквою у лику блаженних.

У біографії Валентини Мінської багато цікавих і незвичайних фактів. У п'ять років вона принесла з лісу маленьку ялинку і посадила її недалеко від храму в Косках. Валентина старанно поливала ялинку і молилася Господу, щоб деревце росло й міцніло. Ялинка виросла у формі хреста.

Ще один випадок одного разу стався з юною Валентиною. Корабель, на якім вона плила до Кронштадта разом зі своїм дядьком протоієреєм Володимиром Свирським, мав неминуче зіткнутися із зустрічним судном. Валентина стала молитися, і кораблі дивом розминулися.

Виставка «Свята землі моєї» буде працювати до кінця вересня.