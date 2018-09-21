В УПЦ повідомили про появу у Фейсбуці фейкових сторінок митрополитів

Митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон нагадав, що сторінка у Facebook «Віссаріон Стретович», що поширює провокаційну інформацію є фейковою, до неї Овруцька єпархія УПЦ не має відношення.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Овруцької єпархії.

«У зв’язку з тим, що в соцмережі Facebook хтось створив сторінку під назвою «Віссаріон Стретович», на якій з’являється різна провокаційна інформація, до якої я, митрополит Овруцький Віссаріон, не маю ніякого відношення, вважаю своїм обов’язком ще раз повідомити: це фейкова сторінка, створена деякими ворогами Святої Христової Церкви», – йдеться у зверненні.

20 вересня в мережі з’явилося розпорядження від імені митрополита Віссаріона, в якому засуджується рішення Синоду РПЦ від 14 вересня. У повідомленні також пропонується припинити поминання Патріарха Кирила.

Нещодавно у Facebook був зареєстрували ще один фальшивий акаунт – намісника Святогірської лаври. Фальшивий профіль «Митрополит Арсеній Яковенко» ніякого відношення до Святогірської лаври не має, попередили в Святогірській обителі. Згодом акант було видалено з соцмережі.