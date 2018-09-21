Митрополит Онуфрій у день Різдва Богородиці розповів вірним про свято радості

У день свята Різдва Пресвятої Богородиці, 21 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці Київської духовної академії і семінарії.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ, перед початком богослужіння Предстоятеля зустрічали архієреї, духовенство, вихованці, студенти КДАіС та парафіяни Академічного храму Київських духовних шкіл.

Блаженніший Владика привітав паству зі святом та пояснив вірним значення події, яка згадується сьогодні.

"Cвято Різдва Матері Божої – це свято радості, тому що Різдво Божої Матері виражає радість усього всесвіту. Через Неї прийшов на землю Син Божий, Котрий прийняв на себе людську природу, освятив і врятував її. Ми дякуємо Богові за Його милосердя до нас і просимо Пресвяту Діву Владичицю, щоб Вона наставляла нас Своїми святими молитвами і допомагала нам подолати ті труднощі, які ми зустрічаємо на шляху земного подорожування, щоб ми Її молитвами стали небожителями", - сказав Митрополит Онуфрій.

За богослужінням було піднесено молитву про мир в Україні.

Завершилось святкове богослужіння чином славлення перед іконою Різдва Пресвятої Богородиці.