Столичний Десятинний монастир УПЦ відзначає престольне свято

У столичному Десятинному монастирі на честь Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня була звершена святкова літургія на честь престольного свята обителі. Богослужіння очолив намісник монастиря єпископ Гедеон, повідомляє прес-служба обителі. Владиці співслужили братія монастиря у священному сані. Наприкінці Богослужіння був звершений хресний хід навколо храму і місця першого кафедрального храму Київської Русі, Десятинного собору Пресвятої Богородиці.

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