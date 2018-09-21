Столичний Десятинний монастир УПЦ відзначає престольне свято
14:59, 21 вересня 2018Православ`я
8208 0
Престольне свято у Десятинному монастирі / desyatynniy.org
У столичному Десятинному монастирі на честь Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня була звершена святкова літургія на честь престольного свята обителі.
Богослужіння очолив намісник монастиря єпископ Гедеон, повідомляє прес-служба обителі.
Владиці співслужили братія монастиря у священному сані.
Наприкінці Богослужіння був звершений хресний хід навколо храму і місця першого кафедрального храму Київської Русі, Десятинного собору Пресвятої Богородиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter