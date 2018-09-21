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Столичний Десятинний монастир УПЦ відзначає престольне свято

14:59, 21 вересня 2018
Православ`я
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Престольне свято у Десятинному монастирі / desyatynniy.org

У столичному Десятинному монастирі на честь Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня була звершена святкова літургія на честь престольного свята обителі.

Богослужіння очолив намісник монастиря єпископ Гедеон, повідомляє прес-служба обителі.

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Владиці співслужили братія монастиря у священному сані.

Наприкінці Богослужіння був звершений хресний хід навколо храму і місця першого кафедрального храму Київської Русі, Десятинного собору Пресвятої Богородиці.

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