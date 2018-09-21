Митрополит Антоній розповів, чому Різдво Богородиці - свято, яке вчить підкорятися промислу Божому

Православні християни сьогодні святкують Різдво Пресвятої Богородиці.

Про духовне значення свята розповів керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Це свято відкриває радість райського життя. Різдво Пресвятої Богородиці говорить нам про необхідність завжди підкорятися промислу Божому. Не треба впадати в відчай, якщо відбувається те, чого ми не хочемо», - сказав владика Антоній.

Керуючий справами УПЦ нагадав історію свята.

«Ми знаємо, що пристарілі батьки, Іоаким і Анна, не мали дітей. Були праведниками, виконували усі заповіді Божі, але дітей у них не було. Для іудейського народу це було великим покаранням Божим, тому що кожна сім'я чекала, що саме у них народиться Месія. Коли не було дітей – це було такою ознакою неправедності. Але ми знаємо зі Святого Передання, що вони жили праведно, але дітей не було. Господь так приготував, що саме в пристарілому віці вони народили Пресвяту Богородицю – ту маленьку Дівчинку, Яка своїм життям стане найсвятішою. Церква говорить, що вона «честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим», тобто, Вона перевершує своєю чистотою навіть ангельський світ. Тому саме Вона змогла дати плоть і кров Сину», - підкреслив він.

Митрополит Антоній також розповів, чому свято Різдва Богородиці є особливим для викладачів і студентів Київської духовної академії і семінарії.

«Академічний храм присвячений Різдву Божої Матері. Це особливий храм в Українській Православній Церкві, бо цей храм – головна аудиторія для студентів. Сюди вони приходять для молитви вранці і ввечері, тут вони проходять свій послух, як паламарі, тут вони проводять перші свої служіння, коли рукопологаються, тут вони сповідуються, а потім сповідують інших», - розповів митрополит Антоній.

Підкреслюючі важливість свята Різдва Богородиці для всіх православних християн, владика Антоній нагадав вислів афонського святого, пов'язаний з Божою Матір’ю, яка є Ігуменею Святої Гори.

«Є такий вислів одного із афонських преподобних, який сказав, що якщо людина не стояла перед іконою Божої Матері і не плакала, то вона ще не християнин. Це те відчуття віруючої людини, яке існує в нашому житті, яке є одним із важливих моментів взагалі християнського подвигу», - сказав митрополит Антоній.

Як повідомлялось, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці - академічному храмі КДАіС, у день свята Різдва Божої Матері, 21 вересня, Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій очолив святкову Божественну літургію.