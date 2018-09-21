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У Білорусі презентують книгу про життя та подвиг священномученика протоієрея Іоанна Восторгова

05:40, 21 вересня 2018
Православ`я
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У Білорусі презентують книгу про життя та подвиг священномученика протоієрея Іоанна Восторгова / church.by

У Білорусі 21 вересня відбудеться презентація книги єпископа Борисівського Веніаміна «Я готовий... Життя і подвиг священномученика протоієрея Іоанна Восторгова».

Книга присвячена життю та подвигу за Христа постраждалого протоієрея Іоанна Іоанновича Восторгова (1867-1918), який досить відомий у середовищі віруючого народу, повідомляє офіційний портал БПЦ.

"Образ цього священномученика повинен стати для пастирів високим прикладом служіння Богові, а для всього суспільства — духовно-моральною опорою у наш час", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться 21 вересня у Будинку культури міста Борисов.

У програмі презентації книги - перегляд відеофільму, присвяченого сторіччю мученицької кончини священномученика Іоанна Восторгова.

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