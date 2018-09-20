Митрополит Онуфрій очолив богослужіння напередодні престольного свята в Академічному храмі Київських духовних шкіл

Напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, 20 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці Київської духовної академії і семінарії.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Перед початком богослужіння Предстоятеля зустрічали вихованці, студенти КДАіС та парафіяни Академічного храму на чолі з ректором Київських духовних шкіл єпископом Білогородським Сильвестром.

Перед читанням кафизм на утрені зі словом проповіді до присутніх звернувся студент II курсу Київської духовної академії Орест Жигало.

Завтра, у день свята, Блаженніший Владика очолить Божественну літургію у цьому ж храмі. Початок богослужіння о 8:00.