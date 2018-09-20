Митрополит Онуфрій відвідає Чернігівську та Одеську єпархії УПЦ

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій 22 та 29-30 вересня відвідає Чернігівську та Одеську єпархії.

Архіпастирські візити приурочені до церковно-історичних пам'ятних дат, повідомляє "Фома в Україні".

Цієї суботи Предстоятель УПЦ разом із митрополитом Чернігівським і Новогород-Сіверським Амвросієм, духовенством і мирянами Чернігівської єпархії відсвяткує знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія Чернігівського.

Урочисте богослужіння відбудеться у Свято-Троїцькому соборі Чернігова. О 6.00 розпочнеться акафіст святому перед його мощами, о 8.45 відбудеться зустріч Блаженнішого Митрополита Онуфрія і розпочнеться Літургія, після якої запланований хресний хід навколо собору.

На наступних вихідних Блаженніший Митрополит Онуфрій відвідає Одесу, Ізмаїл та Болград (Одеська область).

У суботу, 29 вересня, він очолить урочистості на честь преподобного Кукші Одеського. Літургія в одеському Успенському чоловічому монастирі розпочнеться о 8.00.

Увечері того ж дня Предстоятель прибуде до Свято-Покровського кафедрального собору Ізмаїла, де очолить всенічне бдіння (початок о 17.00). Наступного дня Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні ієрархів Української Православної Церкви і братських Помісних Церков звершить чин Великого освячення Спасо-Преображенського собору міста Болграда і Божественну літургію (початок о 8.30). По завершенні Літургії відбудеться святковий концерт на честь 1030-річчя Хрещення Русі і 180-річчя собору.