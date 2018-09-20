До столичного храму великомученика Пантелеімона прибудуть мощі святителя Миколая Чудотворця

Столичний храм на честь святого великомученика Пантелеімона 24 вересня відзначає престольне свято нижнього храму - на честь Зимненської ікони Божої Матері.

До цієї події до храму буде принесено велику православну святиню – мощі святителя Миколая Чудотворця з одеського Свято-Іллінського монастиря, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Мощі святителя Миколая перебуватимуть у храмі на честь великомученика Пантелеімона з 23 вересня до 15 жовтня. У день престольного свята відбудуться урочистості, які очолить єпископ Баришівський Віктор (Коцаба).

«З Одеси до нашого храму вперше буде принесена часточка мощей святителя Миколая, а також миро, яке ці мощі виділяють, - розповідає настоятель храму, протоієрей Олександр Криницький. - Святитель Миколай завжди був вірною опорою для тих, хто до нього з вірою звертався у складних життєвих ситуаціях. Кожен віруючий має можливість прийти до нашого храму і попросити про допомогу святителя».

Вклонитися святині можна буде щоденно з 8 ранку до 19 вечора, а о 18.00 кожного дня у храмі служитимуть водосвятний молебень.

У храмі святого Пантелеімона Цілителя віряни мають можливість вклонитися також Зимненській іконі Божої Матері – одній з двох копій відомого образу, що зберігається у Зимненському монастирі на Волині.

«Принесення мощей святителя Миколая приурочено до престольного свята нашого нижнього храму, що освячений на честь Зимненської ікони Божої Матері. Це ікона, якою колись Патріарх Миколай Хризоверхий благословив на шлюб грецьку царівну Анну з князем Володимиром Хрестителем. Це була сімейна ікона великих князів, яку потім передали на Волинь, і цей образ відомий багатьма чудесами», - розповів отець Олександр.

Сама чудотворна ікона зберігається у Зимненському монастирі, а у київському храмі віряни мають можливість вклонитися її точній копій, яку передали храму сестри Зимненської обителі. До чудотворного Зимненського образу звертаються з приводу різних життєвих ситуацій, а особливо допомагає молитва перед іконою жінкам, які страждають на безпліддя.

Храм на честь святого великомученика Пантелеімона знаходиться у столичному районі ДВРЗ (вул. Алма-Атинська, 107 а).