Монахині написали Митрополиту Онуфрію ікону "Миропросительниця"

Незвичайну ікону Божої Матері «Миропросительница» передадуть у дар Українській Православній Церкві.

Як повідомляє "Православие.rи" із посиланням на прес-служба Єкатеринбурзької єпархії, ікона написана сестрами Олександро-Невського Ново-Тихвинського монастиря. Вона вирушила в Україну й незабаром буде піднесена Митрополиту Онуфрію.

"Сьогоднішній день - це день нашої відповідальності, і час, в який ми вступаємо - це час нашої відповідальності, тому особлива молитва за Православну Церкву на чолі з Митрополитом Онуфрієм - вона має бути дуже важливою й особистою", - підкреслив митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил.

«Миропросительниця» – це один із рідкісних образів Пресвятої Богородиці. На ньому Божа Матір зображена без Богонемовля, Вона молиться, із сувоєм у руці. Для сувою обраний відповідна напис: «Владыко Многомилостиве, Господи, благослови люди Своя миром». Перед цим образом особливо моляться про впровадження миру й утвердження любові та єдності.

"Ми віримо, що молитвами Пресвятої Богородиці, Господь помилує багатостраждальну Українську землю та Церкву", - кажуть сестри монастиря.