У Кропивницьку на території храму УПЦ байкери виклали хрест зі свічок

У Кропивницьку на території Благовіщенського храму УПЦ 18 вересня відбулася зустріч спільноти байкерів з духовенством.

У храмі учасники заходу вшанували пам´ять загиблих побратимів молитвою, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

На церковному подвір´ї байкери виклали хрест зі свічок.

«Можливо, це трохи неформально для Церкви. Зараз такий час, що Церква не може знаходитися в стінах або на території, вона повинна виходити до людей. Сьогоднішня наша молитва за упокій – це наша увага до людей, які потребують цього, для них це дуже важливо. Ми товаришуємо вже не перший рік, спільно проводимо різні заходи», - розповів протоієрей Іоанн Верескун.