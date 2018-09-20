У Кропивницьку на території храму УПЦ байкери виклали хрест зі свічок
15:45, 20 вересня 2018Православ`я
4320 0
Молитовна підтримка байкерів / Дозор
У Кропивницьку на території Благовіщенського храму УПЦ 18 вересня відбулася зустріч спільноти байкерів з духовенством.
У храмі учасники заходу вшанували пам´ять загиблих побратимів молитвою, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.
На церковному подвір´ї байкери виклали хрест зі свічок.
«Можливо, це трохи неформально для Церкви. Зараз такий час, що Церква не може знаходитися в стінах або на території, вона повинна виходити до людей. Сьогоднішня наша молитва за упокій – це наша увага до людей, які потребують цього, для них це дуже важливо. Ми товаришуємо вже не перший рік, спільно проводимо різні заходи», - розповів протоієрей Іоанн Верескун.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter