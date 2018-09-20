Запорізька єпархія УПЦ передала Мелітопольській міськлікарні сертифікат на купівлю устаткування

У рамках проведеного в Запорізькій єпархії щорічного благодійного марафону «Любов милосердствує» Мелітопольській міській лікарні №-2 було передано сертифікат на придбання нового медичного обладнання для інфекційного відділення лікарні.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, про те, що дитяче інфекційне відділення потребує оснащення владика Лука дізнався з інтернету, з новин. Після чого благочинний Мелітопольського церковного округу протоієрей Максим Смирнов повідомив, що єпархія зможе допомогти з придбанням ліжка.

За словами завідувача відділення інтенсивної терапії хворих різного віку відокремленого підрозділу «Інфекційна лікарня» Олександра Сушко, нове обладнання розмістять у реанімації в боксі для дітей.