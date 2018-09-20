Семінаристи передали вихованцям Одеського будинку-інтернату для дітей інвалідів набори для малювання
11:58, 20 вересня 2018Православ`я
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Семінаристи передали подарунки / eparhiya.od.ua
Співробітники відділу соціального Одеської єпархії спільно зі студентами першого курсу Одеської духовної семінарії 19 вересня відвідали Одеський будинок-інтернат для дітей інвалідів.
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, цей соціально-медичний заклад створено для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років з особливостями розумового і фізичного розвитку (помірна розумова відсталість). Сьогодні кількість підопічних притулку налічує 103 людини.
Від імені Одеської єпархії підопічним інтернату була передана допомога в вигляді наборів для малювання, що включають альбоми для малювання й акварель.
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