Патріархія Грузії виступила проти ідеї промислової культивації марихуани в країні

Патріархія Грузинської православної церкви виступила з різкою заявою з приводу ідеї промислової культивації марихуани в країні та її подальшого експорту за кордон.

Про це повідомляє EADaily.

«Православна церква Грузії, її глава, архієреї, духовні особи і віруючі однозначно і категорично проти легалізації вирощування і реалізації марихуани (конопель) в будь-якому вигляді і з будь-якою метою. Це є єдиним настроєм Церкви і незмінним ставленням, бо наслідки легалізації будуть дуже плачевними», - сказано в заяві.

Крім того, в патріархії спростували твердження, що не всі священнослужителі категоричні щодо легалізації марихуани.

«У зв'язку з законопроектом про культивування марихуани (конопель) в соцмережах і медіа періодично розповсюджується інформація, нібито частина священиків не має різко негативного ставлення, що церква поступилася позиції, і реально протистоять тільки окремі духовні особи, що абсолютно не відповідає правді. Це загальний настрій церкви і незмінне відношення, бо результати будуть дуже плачевні для нашого населення», — зазначили в патріархії.

15 вересня уряд Грузії ініціював у парламенті законопроект про легалізацію вирощування конопель в медичних і косметичних цілях для вивезення на експорт. Цей крок влади на додачу до недавньої легалізації куріння марихуани викликав невдоволення Грузинської православної церкви та її лідера — католікоса-патріарха Всієї Грузії Ілії II. Реагуючи на жорстку реакцію ГПЦ, правляча партія «Грузинська мрія» вирішила відкласти розгляд питання в парламенті.