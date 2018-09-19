У Києві 16 жовтня почнуться церковні курси з підготовки до сімейного життя

Унікальні церковні курси з підготовки до сімейного життя «Разом назавжди» розпочнуться 16 жовтня у Києві.

Організатор циклу просвітницьких зустрічей — Синодальний відділ УПЦ у справах молоді, повідомляє "Фома".

Лекторами виступлять батьки вісьмох дітей протоієрей Микола і матінка Вікторія Могильні, а також акушер-гінеколог Олександр Ломикін і юрист ієрей Георгій Лайків.

За словами організаторів, курси спрямовані на ознайомлення молоді з необхідними знаннями про таїнство шлюбу, про відмінності чоловічого і жіночого сприйняття, народження та виховання дітей, вектори подолання кризових ситуацій і конфліктів у сім'ї.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook матінка Вікторія, всього лекцій буде дванадцять, це:

– «Основи сім'ї» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Любов або закоханість. Любов у дії» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Конфлікти та їх наслідки» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Взаємне пізнання. Аспекти зрілості. Життєві цінності» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Відповідальне батьківство. Права та обов'язки батьків» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Пара і її стосунки з батьками та оточуючими людьми» (отець Микола і матінка Вікторія);

– «Фізіологія подружнього життя» — три лекції (Олександр Ломикін);

– «Церковний і громадянський шлюб» (отець Микола та отець Георгій)

– «Таємниця прощення» (всі лектори курсу);

– «Виховання в сім'ї» (отець Микола і матінка Вікторія).

Заняття проходитимуть по вівторках (з 19.00) в галереї-ризниці «Чудотворні ікони Афону» (г. Київ, вул. Ярославів вал, 1, біля станції метро «Золоті ворота»).