У день Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня престольне свято відзначить храм Київської духовної академії
Божественну літургію у свято Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня і всенічне бдіння напередодні здійснить у храмі Різдва Пресвятої Богородиці - Київської духовної академії і семінарії Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Богослужіння транслюватимуть в прямому ефірі на сторінці КДАіС в Facebook, повідомляє "Фома".
Взяти участь у престольному святі храму запрошують всіх бажаючіх.
Храм знаходиться на території Святої Успенської Києво-Печерської лаври, на Дальніх печерах.
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
20 вересня
15.30 – акафіст Різдва Божої Матері;
16.45 – зустріч Блаженнішого Митрополита Онуфрія;
17.00 – всенічне бдіння.
21 вересня
6.45 – водосвятний молебень;
7.25 – початок читання Часів;
7.45 – зустріч Блаженнішого Митрополита Онуфрія;
8.00 – святкова Божественна літургія.
*** Історія церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Дальніх печерах почалася близько 1062 року, коли тут ще за життя преподобних Антонія і Феодосія був побудований перший наземний храм Успіння Божої Матері. У першій половині XVII століття він став називатися на честь Різдва Пресвятої Богородиці.
Теперішня мурована церква в стилі бароко збудована у 1696 році на кошти родича гетьмана Мазепи, білоцерківського полковника Костянтина Мокієвського, при архімандриті Мелетії (Вуяхевичі). Вона є шедевром української архітектури XVII століття. На початку XIX століття за проектом Олександра Якушкіна біля підніжжя церкви була добудована галерея у вигляді відкритої аркади.
Первісне внутрішнє оздоблення церкви не збереглося. В наш час храм був відремонтований і заново розписаний. Зараз це академічний храм, де здобувають досвід богослужіння студенти Київських духовних академії і семінарії.