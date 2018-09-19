Митрополит Павел сказав, що проти Києво-Печерської лаври готуються провокації

На адресу Києво-Печерської лаври продовжують надходити погрози.

Про це повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської обителі митрополит Павел у своєму зверненні, опублікованому 18 вересня на YouTube-каналі лаври, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Зараз лунають погрози, що 14 жовтня, на Покрову, будуть знову захоплення святинь. Ми тут проповідуємо Христа, Розп’ятого і Воскреслого з мертвих, і закликаємо всіх бути християнами – не за буквою, а за життям», – сказав владика Павел.

Намісник підкреслив, що священнослужителі лаври не займаються політикою, не підбурюють людей повставати один проти одного, а моляться «про свою Богом храниму країну Україні, її владу та воїнство».

«Ми повинні посилити молитви про наші святині, ми повинні захистити їх», – зазначив митрополит Павел.