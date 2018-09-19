На Київщині освятили Свято-Покровський храм УПЦ

Митрополит Августин 18 вересня звершив освячення Свято-Покровського храму у селі Володимирівка і звершив у ньому першу Божественну літургію. Як повідомляє прес-служба Білоцерківської єпархії УПЦ, владика Августин подякував настоятелю та усім, хто потрудилися над спорудженням храму Божого. Ктиторам храму й активним парафіянам він вручив церковні ордени й архієрейські грамоти.

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