На Київщині освятили Свято-Покровський храм УПЦ
16:36, 19 вересня 2018Православ`я
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Освячення храму / bilatserkva.church.ua
Митрополит Августин 18 вересня звершив освячення Свято-Покровського храму у селі Володимирівка і звершив у ньому першу Божественну літургію.
Як повідомляє прес-служба Білоцерківської єпархії УПЦ, владика Августин подякував настоятелю та усім, хто потрудилися над спорудженням храму Божого.
Ктиторам храму й активним парафіянам він вручив церковні ордени й архієрейські грамоти.
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