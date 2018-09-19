У Дніпрі священики УПЦ обговорили особливості тюремного служіння

У Дніпрі 18 вересня відбулися щорічні збори духовенства єпархій Української Православної Церкви, які відповідають за взаємодію з територіальними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України.

Відкрив конференцію митрополит Іриней і керівник Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи протоієрей Віктор Яценко, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Всеукраїнська науково-практична конференція була присвячена інноваційним підходам до взаємодії капеланів УПЦ з установами виконання покарань України. Тема форуму: «Інноваційні підходи в організації взаємодії відділів пастирської опіки пенітенціарної системи єпархіальних управлінь Української Православної Церкви з органами й установами виконання покарань України».

Цього року в Дніпро з'їхалися всі старші тюремні священики єпархій, а також священики, які опікують слідчі ізолятори. Це головна особливість зборів – зробити акцент на слідчих ізоляторах. Усього їх у нашій країні 24. Основна проблематика – координація духовно-пастирської діяльності на сучасному етапі.