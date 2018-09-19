На Чернігівщині відзначили 255-річний ювілей освячення собору Різдва Богородиці
13:45, 19 вересня 2018Православ`я
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Православні відзначили 255-річний ювілей освячення собору Різдва Богородиці / orthodox.com.ua
У день пам’яті святого пророка Захарії і праведної Єлизавети, 18 вересня, православні відзначили 255-річний ювілей освячення собору Різдва Пресвятої Богородиці в місті Козелець, що на Чернігівщині.
Як повідомляє Чернігівська і Новгород-Сіверська єпархія УПЦ, цього ж дня також відзначили 25-річчя відновлення богослужінь після закриття храму на початку ХХ століття.
За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Після подячного молебню містом відбувся хресний хід.
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