На Чернігівщині відзначили 255-річний ювілей освячення собору Різдва Богородиці

У день пам’яті святого пророка Захарії і праведної Єлизавети, 18 вересня, православні відзначили 255-річний ювілей освячення собору Різдва Пресвятої Богородиці в місті Козелець, що на Чернігівщині.

Як повідомляє Чернігівська і Новгород-Сіверська єпархія УПЦ, цього ж дня також відзначили 25-річчя відновлення богослужінь після закриття храму на початку ХХ століття.

За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після подячного молебню містом відбувся хресний хід.