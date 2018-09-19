У Бресті православні відзначили 370-річчя мучеництва святого преподобномученика Афанасія

У Бресті (Білорусь) 18 вересня православні вшанували пам'ять святого преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського.

Як повідомляє прес-служба Гомельської єпархії, 370 років тому, в 1648 році, в цей день святий Афанасій, ігумен монастиря святого преподобного Симеона Стовпника був розстріляний гайдуками (повстанцями), відмовившись зректися Христа і Православної віри, на тому місці, де нині знаходиться обитель святого преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського.

Святкові урочистості розпочалися 18 вересня з традиційного хресного ходу, який очолив архієпископ Іоанн, а також духовенство Брестської єпархії. Помолившись святому преподобномученику Афанасію біля пам'ятника, спорудженого біля кафедрального собору Бреста, православні звершили молитовний хід до монастиря преподобномученика Афанасія міста Бреста.

Свято зібрало разом паломників з Польщі, Білорусі, України та Росії.

Божественну літургію в обителі очолив Митрополит Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі.

Митрополит Павел підніс до Господа молитву про мир в Україні.