У Дніпровському СІЗО митрополит Іриней освятив каплицю на честь праведного Петра Калнишевського

На території Дніпровської установи виконання покарань № 4 (СІЗО) 18 вересня відбувся молебень перед поклінним хрестом на місці будівництва храму-каплиці на честь преподобних отців Києво-Печерських, який буде призначений для співробітників та персоналу установи.

Після закінчення молебного співу, як благословення за труди, правлячий архієрей вручив грамоти, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Потім відбулося освячення та відкриття каплиці на честь святого Петра Калнишевського, гетьмана українського козацтва, який закінчив своє життя в тюрмі, в Соловецькому таборі. Освячення звершив митрополит Іриней. Нова каплиця розташована на 5-му поверсі в новому корпусі максимального рівня безпеки, де відбувають покарання довічно ув'язнені.

Дніпровське СІЗО, є єдиною установою на території України, де розташовано два храми і п'ять каплиць для пастирського і душеопікунського піклування про ув'язнених.