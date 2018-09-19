Митрополит Антоній розповів про дії УПЦ у відповідь на рішення Фанару

Найважливіші рішення Української Православної Церкви приймаються на Священному Синоді, можливо буде скликаний Архієрейський Собор.

Про це заявив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Найважливіші рішення УПЦ приймаються на Священному синоді. Ми вирішуємо все колегіально. Можливо, навіть буде скликаний і Архієрейський Собор. Але свою позицію ми вже висловили: це недружні, неканонічні дії Константинополя щодо іншої Православної Церкви», - зазначив митрополит Антоній.

Водночас він підкреслив, що «об'єднатися - досить складна річ» і «якби це було легко, то за двадцять п'ять років це б вже сталося».

Також митрополит Антоній зазначив, що УПЦ у своїх рішеннях орієнтується «на людей церковних», бо «велика частина українських православних є членами канонічної УПЦ».

При цьому керуючий справами УПЦ впевнений, що нову українську Церкву, створену Вселенським Патріархом «жодна Церква, крім Константинопольської, не визнає».

«А як може створитися канонічна структура неканонічним шляхом? Вона апріорі буде неканонічною... Я не знаю, чому на Фанарі забули про події 20-х років, коли турецька керівництво створювало Турецьку Православну Церкву, яка не була б пов'язана з грецьким православ'ям. Враховуючи ту біль, яку тоді відчувала сама Константинопольська Церква, вона повинна розуміти наслідки своїх нинішніх дій в Україні. Чому вони про це забули - я не знаю», - підкреслив митрополит Антоній.

«Ми живемо в демократичній країні, де як мінімум декларується право на життя на основі законів. І ми будемо використовувати всі законні методи. Також у нас є документ, який називається "Основи соціальної концепції УПЦ", за яким, у дуже складних ситуаціях - я процитую: "Церква може звернутися до своїх чад із закликом до мирної громадянської непокори". Це крайня міра, але вона зафіксована в нашій соціальній концепції, затвердженій собором архієреїв», - підсумував керуючий справами УПЦ.