На Закарпатті православні відзначили 10-ту річницю прославлення преподобного Іова Угольського

У 10-ту річницю прославлення преподобного Іова Угольського, 18 вересня, у храмі на честь преподобного Димитрія Солунського у селі Мала Уголька Закарпатської області, де почивають мощі святого, відбулась літургія.

Перед початком богослужіння було освячено розпис цього храму, повідомляє прес-служба КДА.

Богослужіння очолив митрополит Марк у співслужінні представників єпископату та духовенства. За богослужінням молилась велика кількість вірян та духовних чад преподобного.

Під час літургії були піднесені сугубі молитви за мир в Україні.

Після богослужіння був звершений молебень перед мощами святого.