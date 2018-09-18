На Закарпатті православні відзначили 10-ту річницю прославлення преподобного Іова Угольського
22:29, 18 вересня 2018Православ`я
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10-а річниця прославлення преподобного Іова Угольського / фото Мукачівської єпархії
У 10-ту річницю прославлення преподобного Іова Угольського, 18 вересня, у храмі на честь преподобного Димитрія Солунського у селі Мала Уголька Закарпатської області, де почивають мощі святого, відбулась літургія.
Перед початком богослужіння було освячено розпис цього храму, повідомляє прес-служба КДА.
Богослужіння очолив митрополит Марк у співслужінні представників єпископату та духовенства. За богослужінням молилась велика кількість вірян та духовних чад преподобного.
Під час літургії були піднесені сугубі молитви за мир в Україні.
Після богослужіння був звершений молебень перед мощами святого.
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