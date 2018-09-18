У Фейсбуці православні УПЦ розповіли про своє ставлення до призначення Константинопольських екзархів в Україну

Центр інформації Української Православної Церкви на своїй офіційній сторінці в Facebook запропонував користувачам мережі відповісти на питання «Чи вирішить приїзд Константинопольських екзархів проблему розколу українського Православ’я?».

В опитуванні взяли участь мешканці різних регіонів України, а також віруючі з-за кордону.

Станом на 18 вересня понад 67 % опитаних висловилися негативно до приїзду екзархів. Близько 8 % - очікують від представників Константинополя вирішення «церковного питання» в Україні. Решта користувачів зізналися, що не мають чіткої позиції з цього питання, або не бажають її висловлювати.

Більшість людей, які взяли участь в обговоренні, висловили підтримку Українській Православній Церкві та митрополиту Онуфрію.

«Якщо б справді було бажання подолати розкол, то усі дії Константинополя погоджувалися б з єдиною канонічною Церквою та її предстоятелем – Блаженнішим Онуфрієм», - вважає Оксана Тичинська.

«Ставлюся категорично негативно, є канонічна церква УПЦ на чолі з Блаженнішим Онуфрієм і це грубе втручання», - пише Світлана Жук.

«Це рішення призведе до міжрелігійної війни. Господи, не допусти! Але Церква - це люди. Тіло Христове - це ми», - написала Людмила Ковалишин.

«Українська Православна Церква не просила автокефалії, а такі дії Константинопольського Патріарха посилять розкол в Православ’ї», - вважає Олена Ставничук.

Користувач Іван Ковалець так обґрунтував свою позицію: «Думаю, що це неповага до Предстоятеля УПЦ Онуфрія і його багатотисячної пастви. Це разюче нехтування інтересами православних християн в Україні».

Багато з опитаних висловили думку про те, що втручання іноземних екзархів може призвести до посилення розколу в Україні, гонінь на віруючих УПЦ.

«Бережи Боже Україну і наш народ від ще одного розколу... Дай сили нашому Предстоятелю і пастирям вистояти і не похитнутися», - написала Уляна Таборовець-Піцкова.

«Ні. Просто ми знаємо, що православні будуть служити служби в катакомбах, три ешелони, страшні гоніння», - зазначила Ольга Новицька.

«Жахливо. Це новий розкол. З урахуванням того, що ініціатором є знову, як і в 1992 році, держава, дуже велика ймовірність початку гонінь на канонічну Українську Православну Церкву», - зазначає Володимир Джаралла.

Водночас дехто заявив про розчарування діями Вселенського Патріархату.

«Це рішення Костантинопольської Православної Церкви підле щодо нашої Церкви», - написав Роман Вискуб.

« І чому, до речі, екзархи з Америки і Канади? Чому хоча б один з них не з Румунії, наприклад, чи Болгарії? Дуже багато негарних думок…», - відповіла Тамара Самоличенко.

Частина опитаних користувачів зазначили, що вважають приїзд представників Константинополя доброю новиною.

«Я напишу, що так, це добра новина! Правда я не думаю, що Філарет погодиться бути підзвітним» - висловився Вадим Кірдода.

Як повідомлялося, Константинопольський Патріархат 7 вересня офіційно заявив, що «в рамках підготовки вирішеного надання автокефального устрою Православній Церкві в Україні», призначив архієпископа Памфільського Даниїла зі Сполучених Штатів Америки, а також єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади у якості своїх екзархів у Київ.