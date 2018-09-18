В американському штаті Нью-Джерсі побудують православний храм

Митрополит Іларіон освятив закладку нового православного храму Архістратига Михаїла в американському місті Вейн (штат Нью-Джерсі).

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Закладка нового храму - рідкісна й дуже значуща подія в житті цієї єпархії..., і пам'ять про участь у ній залишиться у людей на все життя", - розповів настоятель церкви протоієрей Георгій Зеленін.

За його словами, прихід на честь архістратига Михаїла був створений ще в 1944 році в австрійському місті Заульґау при таборі для переміщених осіб, що його заснував священик Іуліан Ольховський. Пізніше, коли табір у Європі закривалися, велика кількість парафіян, як і сам настоятель, перебралися в Північну Америку й об'єдналися навколо свого священика, який оселився в місті Патерсон у Нью-Джерсі.

"Спочатку служили в орендованій частині зоомагазину. За стінкою кричав папуга, а тут служили літургію - так згадують цей час старі парафіяни", - розповів отець Георгій.

Потім був куплений протестантський спорожнілий храм, який пристосували під православне богослужіння: побудували іконостас, на даху встановили купол. Через короткий час прихід став найчисленнішим приходом РПЦЗ на всьому східному узбережжі.