Митрополит Антоній - що говорять на Афоні з приводу ситуації в Україні (рос.)

Митрополит Антоний поделиться своими впечатлениями от общения с афонскими насельниками по поводу ситуации в Украине.

"Милостью Божией мне довелось неоднократно общаться на Афоне с афонскими монахами-подвижниками. Многому научили их мудрые, простые слова и размышления.

Все они сводятся к главному и спасительному для каждого из нас: что бы ни происходило, какая бы ситуация ни возникла в стране, Церкви, в личной жизни – ты ответственен за себя, за свои мысли, намерения, поступки перед собой, окружающими людьми и Богом.

Именно к ответственности и сознательному проживанию призывают старцы, напоминают, что это формирует наше будущее.

Мы можем о чем-то мечтать, чего-то желать, но не можем определять. Определяет Господь Бог. Но мы в силе улучшить или ухудшить ситуацию своими делами и мыслями, а также изменить свое отношение к происходящему, ни при каких обстоятельствах не теряя душевный мир.

Война

Безусловно, часто задаваемый вопрос на Афоне: когда закончится война в Украине и церковное противостояние? Практически каждый паломник из нашей страны спрашивает об этом, ищет слова утешения у афонских монахов.

Но никто из тех старцев, слова которых я слышал, не давал точных и четких ответов о сроках и датах, потому что это никому не ведомо и они зависят от духовной жизни каждого, личного покаяния всех нас – священников, мирян.

Старцы указывают на те беззакония, которые творятся в мире, говорят о главной войне – войне в наших душах. И победе зла.

Победа зла ведет к обесчеловечиванию и круговороту предательств: Бога, Церкви, себя, друг друга, семьи, традиций, духовных и нравственных ценностей.

Отворачиваясь от Бога, мы уродуем наши души и души наших детей, перестаем взращивать в себе человеческое, лучшее, прекрасное, идем «легким» путем предательства и обмана, при этом неизбежно скатываемся и мельчаем в духовном и нравственном смысле.

Нам все труднее удержаться от греха, и мы по слабости своей узакониваем его, возводим в норму. То, что еще вчера было осуждаемо, сегодня приветствуется и поощряется.

Это касается как личных грехов, так и общецерковных.

Раскол во все времена был страшнейшим грехом. Сегодня же он преподносится как норма, а раскольникам – врагам Церкви – дается зеленый свет и оказывается всяческая поддержка.

Люди не понимают, что увлекаясь учениями раскольников обрекают себя на риск остаться вне Церкви, за Ее оградой. А что может быть ужаснее для души?

Многие, к сожалению, не понимают, что раскольники никогда не будут иметь благословения и благодати Божией, а ведь истинная Церковь со Своими Таинствами существует именно для того, чтобы быть хранительницей и носительницей Божией благодати.

Отдаляясь от истины мы привыкаем ко греху, роднимся с ним.

На Афоне постоянно напоминают нам об этом и указывают на наши проблемы, которые мы уже не видим замыленным взглядом и душой.

«Посмотрите, – говорил игумен одного из афонских монастырей, – сегодня в Украине повсеместно активно распространяется язычество, всевозможные секты, расцвет ереси этнофилетизма… Многие украинцы сами делают такой выбор – отступить от христианства, отвернуться от Христа, единственной канонической Церкви – Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем – Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием... Это означает, что украинцы выбирают не спасение, а погибель, отдаются во власть своих грехов, страстей, слабостей…»

Также он добавил, что если украинцы изменятся, обратятся к Богу – то Бог сможет изменить ход событий, как это происходило в Ветхом Завете. Он дарует мир и благоденствие нашей земле.

Монахи на Святой Горе молятся об Украине за каждым богослужением.

Бойся!

Мы очень за себя боимся. Чересчур. Но этот страх от малодушия. Боимся себя хоть в чем-то ущемить, себе отказать, чего-то лишить, что-то недополучить, боимся остаться недооцененными. Эгоизм и жадность ведут к тому, что мы позволяем себе любимым то, чего не позволяем другим, то, что запрещено нравственными законами и совестью: немного соврать, чуть-чуть украсть, слегка оклеветать, отомстить и др.

Отсюда и берет начало попущение греха и снисходительное отношение к нему, что и приводит к его дальнейшему узакониванию. Мы привыкаем к греху и принимаем его как норму.

Страх за себя из ложной жалости к себе – начало бед. Бояться нужно только Бога.

О страхе Божием на Афоне можно услышать от любого насельника. Монахи устраивают свою жизнь исходя из страха Божия. Это их барометр.

Только страх Божий ведет к жизни духовной. Полное повиновение Христу любого труса сделает смелым и мужественным.

Лишь имея абсолютное доверие Богу можно в любой войне одержать победу. Она выражается не всегда ожидаемо в человеческом понимании, но будет всегда спасительна в духовном смысле.

«Не нужно бояться злых людей, их действия неизбежно обречены на разрушение, а их головы будут посыпаны пеплом, – говорят афонские старцы. – Дело только во времени. Они исходят только из своих сил, которые очень ограничены».

А Божие величие и мощь бесконечны и всесильны. И «вопрос времени» всецело зависит от Божией воли, долготерпения и Его плана относительно будущего рисунка, как в глобальном масштабе, так и для каждого из нас.

Афонский старец Паисий Святогорец как-то сказал:

«Человек, близкий к Богу, черпает в Нем силы, к тому же на его стороне правда. Смотрите, волк убегает, услышав лай маленькой собачонки, ведь в доме ее хозяина справедливость на ее стороне, и он чувствует за собой вину. Тем более будет бояться человек, который хочет причинить вред тому, кто близок ко Христу! Поэтому надо страшиться только Бога, но не людей, какими бы плохими они ни были.

В какой мере мы приближаемся к Богу, в такой мере мы перестаем бояться чего‑либо, потому что в трудных ситуациях полагаемся на помощь Божию. Но для того, чтобы получить Божественную силу, надо совершить тот малый подвиг, который нам по плечу».

Только любовь Божия наполняет сердца отвагой и радостью.

Перед Его любовью меркнут все тяготы, неурядицы, трудности, ошибки. Благодаря Его любви наш путь правильно проложен на карте жизни.

И как за вечерней зарей неизбежно взойдет утренняя, во всей своей ясности и чистоте, так и за всеми испытаниями придет утешительное спокойствие, принесенное Божией заботой и попечением о нас.

Ради этого стоит потрудиться: работать над собой, преодолевать и побеждать грех в себе, даже мельчайший, таким образом увеличивая добро и умножая красоту в этом мире, чтобы приблизить долгожданный рассвет, несущий нам все то, что наполняет жизнь смыслом и радостью.

Отдадим в Божьи руки плоды и свершения своей жизни, отдадим свое сердце.

А наша самая большая награда – в сознании, что Его руки бережно пронесут нас к счастливым временам и жизни вечной".

"Православная Жизнь".