На Житомирщині освятили місце під будівництво нового храму УПЦ

Митрополит Никодим 16 вересня освятив місце під будівництво нового храму у селі Слободище, що на Житомирщині.

Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, місяць тому у Слободище вперше за понад 70 років звершили Богослужіння.

Новий храм буде побудовано на честь святителя Миколая чудотворця.