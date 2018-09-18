этот материал доступен на русском

На Житомирщині освятили місце під будівництво нового храму УПЦ

13:09, 18 вересня 2018
Православ`я
5796 0
На Житомирщині освятили місце під будівництво нового храму / zhytomyr-eparchy.org

Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, місяць тому у Слободище вперше за понад 70 років звершили Богослужіння.

2

Новий храм буде побудовано на честь святителя Миколая чудотворця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter