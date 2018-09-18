На Житомирщині освятили місце під будівництво нового храму УПЦ
13:09, 18 вересня 2018Православ`я
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На Житомирщині освятили місце під будівництво нового храму / zhytomyr-eparchy.org
Митрополит Никодим 16 вересня освятив місце під будівництво нового храму у селі Слободище, що на Житомирщині.
Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, місяць тому у Слободище вперше за понад 70 років звершили Богослужіння.
Новий храм буде побудовано на честь святителя Миколая чудотворця.
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