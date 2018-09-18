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У Прилуках у день пам'яті святителя Іоасафа, єпископа Білгородського православні звершили хресний хід

11:50, 18 вересня 2018
Православ`я
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День пам'яті святителя Іоасафа / orthodox.cn.ua

У день пам’яті святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, 17 вересня архієпископ Климент звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському соборі міста Прилуки.

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За літургією була піднесена молитва за мир в Україні, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

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Після літургії відбувся традиційний хресний хід до села Замістя, де знаходиться храм-пам’ятник святителю Іоасафу.

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