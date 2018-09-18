У Дніпрі митрополит Іриней благословив відкриття дитячого фестивалю

На березі Дніпра в креатив-клубі «Бартоломео» 17 вересня відбувся XІІ благодійний регіональний фестиваль «Мама + Я».

Відкриття свята благословив митрополит Іриней, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

У ньому взяли участь понад три тисячі дітей, понад 400 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, близько 20 інтернатів та дитячих будинків Дніпропетровщини.

Другий фестиваль у цьому році проводився також у Запорожжі та вперше відбувся в Кропивницькому. Фінальною частиною заходу стало м. Дніпро.

Цей дитяче свято щороку готується силами меценатів і волонтерів. Для дітей були організовані змагання з футболу, творчі конкурси, концерти, веселі старти, анімаційні ігри, сімейні естафети, художні і творчі майстер-класи та багато іншого. Переможці отримали цінні призи, а всі учасники – солодощі та іграшки.

Також у рамках фестивалю діти та їх вихователі змогли безкоштовно отримати професійні консультації юристів і психологів.