этот материал доступен на русском

Київські духовні школи відзначать престольне свято Академічного храму Різдва Божої Матері

09:09, 18 вересня 2018
Православ`я
3060 0
На богослужіння до Академічного храму запрошуються всі бажаючі / kdais.kiev.ua

Святкові богослужіння в Академічному храмі очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє сайт КДАіС.

Пряма трансляція богослужінь буде вестися на офіційній сторінці Київських духовних шкіл у мережі фейсбук.

На богослужіння з нагоди престольного свята Академічного храму запрошуються всі бажаючі приєднатися до святкування.

З розкладом святкових богослужінь можна ознайомитися тут.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter