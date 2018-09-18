Київські духовні школи відзначать престольне свято Академічного храму Різдва Божої Матері
09:09, 18 вересня 2018Православ`я
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На богослужіння до Академічного храму запрошуються всі бажаючі / kdais.kiev.ua
Храм Київської духовної академії і семінарії на честь Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня відзначає престольне свято.
Святкові богослужіння в Академічному храмі очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє сайт КДАіС.
Пряма трансляція богослужінь буде вестися на офіційній сторінці Київських духовних шкіл у мережі фейсбук.
На богослужіння з нагоди престольного свята Академічного храму запрошуються всі бажаючі приєднатися до святкування.
З розкладом святкових богослужінь можна ознайомитися тут.
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