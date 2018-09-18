Київські духовні школи відзначать престольне свято Академічного храму Різдва Божої Матері

Храм Київської духовної академії і семінарії на честь Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня відзначає престольне свято.

Святкові богослужіння в Академічному храмі очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє сайт КДАіС.

Пряма трансляція богослужінь буде вестися на офіційній сторінці Київських духовних шкіл у мережі фейсбук.

На богослужіння з нагоди престольного свята Академічного храму запрошуються всі бажаючі приєднатися до святкування.

З розкладом святкових богослужінь можна ознайомитися тут.