На Луганщині відбувся фестиваль православної авторської пісні

У Луганській області відбувся фестиваль православної авторської пісні.

У рамках проведення єпархіального фестивалю, 15 вересня, на території храмового комплексу селища Лісова дача Луганської області відбувся творчий вечір, повідомляє сайт Сєверодонецької єпархії УПЦ.

До уваги слухачів були представлені пісні сучасних авторів-виконавців, а також оригінальні авторські твори.

Після завершення конкурсної фестивальної програми, з авторським концертом «Дорога до храму» виступив голова журі Фестивалю протоієрей Олександр Іванов.

"Глядачі не залишилися байдужими до того, що відбувається на сцені, і після закінчення планових виступів концерт був продовжений у стилі «вільного мікрофона». На фестивальну сцену з глядацького залу зі своїми віршами і піснями виходили всі бажаючі, продовживши, таким чином, творче свято до пізнього вечора", - розповіли організатори.