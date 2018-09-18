У Сергієвому Посаді відкрили Музей дороги стежками Сергія Радонезького і Олександра Меня

Незвичайний Музей дороги відкрили 9 вересня в Сергієвому Посаді.

Він розташувався на перетині стародавньої Переславської дороги, якою преподобний Сергій Радонезький ходив із Радонежа у свою обитель на горі Маковець, і стежки протоієрея Олександра Меня, на якій священик прийняв мученицький вінець, повідомляє сайт журналу "Фома".

У відкритті музею взяв участь протоієрей Віктор Григоренко — настоятель Сергіївського храму, яким розробляються програми, як для дорослих, так і для маленьких відвідувачів музею.

На Сергіївському приході відзначають, що «тема дороги на цей час представляє широкий інтерес, як з історичної точки зору, так і з пізнавальної, і з освітньої», бо «існує величезний культурний пласт у фольклорі, пов'язаний із цією темою: пісні, вірші, різноманітні літературні твори».

Повідомляється, що в Музеї дороги Сергієва Посада відтворені деякі види доріг і шляхів з різних історичних епох. Поряд з ними розташована альтанка для подорожніх, стилізована під заїжджий двір, з возами та експозицією, що розповідає про історію доріг.