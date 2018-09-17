Громада Кафедрального собору УПЦ відвідала столичний будинок дитини для дітей з ВІЛ

Співробітники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ спільно з кліриком Кафедрального собору ієреєм Іваном Феєром у п'ятницю відвідали Київський міський будинок дитини «Берізка» - спеціалізований заклад медико-соціальної реабілітації для дітей-сиріт з органічними ураженнями нервової системи, ВІЛ/СНІД хворих дітей від народження до 4-х років.

Адміністрації дитячого виховного закладу з благословення архієпископа Бородянського Варсонофія була передана партія фруктів (яблука, виноград, банани, груші), печиво, пиріжки, бісквітні рулети, повідомляється на сайті собору.

Священик провів бесіду з колективом вихователів на тему усиновлення дітей, про різні нюанси проживання в дитячому будинку. Представники громади Кафедрального собору разом з лікарями обговорили проблеми закладу - чого потребують діти в даний момент.

Сьогодні в закладі проживає 87 дітей, 33 з них у віці до одного року.

Громада Кафедрального собору вдячна людям, які надають допомогу дітям, інвалідам, сиротам, багатодітним сім'ям через пожертвування речами, іграшками, продуктами, фінансами, духовною літературою і запрошує долучатися до добрих справ всіх охочий.