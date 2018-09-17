Вийшла в світ книга спогадів про Патріарха Алексія II «Шляхом Христовим»

Вийшла у світ книга, присвячена пам'яті Патріарха Алексія II «Шляхом Христовим». Це третє доповнене і перероблене видання.

Кожна глава нового видання відкривається спогадами Патріарха Алексія II. У 24-х розділах унікальної за своїм змістом книги виступили Предстоятелі Помісних Православних Церков, ієрархи Руської Церкви, відомі політики, вчені, діячі мистецтва і культури, повідомляє "Монастирський вісник".

Автор, упорядник, редактор книги – генеральний директор Інституту вивчення реформ і підприємництва О. Клімашевська. Зі вступним словом до читачів звернувся Патріарх Кирил.

Кожен з авторів статей особисто знав і спілкувався з Алексієм II. Деяким доля подарувала можливість разом із ним служити Церкві.

Алексій II увійшов в історію як захисник і охоронець церковної єдності. Він зіграв незаперечну роль у відновлення канонічної єдності Церкви в Росії з Руською Зарубіжною Церквою. У книзі Алексій II виступає як людина планетарного масштабу, прихильник миру і злагоди між народами, повідомляють видавці.

Вперше у цій книзі опубліковано дослідження академіка В. Сахарова, присвячене родоводу Патріарха більш ніж за п'ять століть. Ця наукова праця ґрунтується на архівних матеріалах.

У книзі опубліковано понад тисячу рідкісних фотографій Святійшого Патріарха.