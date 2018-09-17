На Сумщині освятили каплицю на цілющому джерелі «Образ»

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій минулого тижня освятив каплицю на честь святителя Іоасафа Білгородського в урочищі "Образ", що знаходиться на джерелі біля с. Великий Бобрик на Сумщині.

Сумський Архіпастир поспілкувався із представниками Сумилісу та місцевими жителями, які молилися під час богослужіння, повідомляє "Православна Сумщина".

Урочище «Образ» відоме не лише серед місцевих мешканців, про чудодійну силу образівської води знають і далеко за межами Краснопільського району. Влітку і взимку, зранку і ввечері біля джерела людно. Піші, на велосипедах і мотоциклах, на автомашинах і автобусами - приїздять люди до криниці.

З 2005 року розпочалося відновлення цієї історичної православної пам’ятки краю.

Відродивши джерело, лісівники відродили його історію і народні традиції, пов’язані з цим чудодійним місцем. Про джерело заговорили, відновилися Хресні ходи з іконою, а до образівського лісу потяглися люди, бажаючі перевірити на собі цілющі якості джерельної води.