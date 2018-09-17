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На Сумщині освятили каплицю на цілющому джерелі «Образ»

19:41, 17 вересня 2018
Православ`я
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На Сумщині освятили каплицю на цілющому джерелі «Образ» / portal-pravoslavie.sumy.ua

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій минулого тижня освятив каплицю на честь святителя Іоасафа Білгородського в урочищі "Образ", що знаходиться на джерелі біля с. Великий Бобрик на Сумщині. 

Сумський Архіпастир поспілкувався із представниками Сумилісу та місцевими жителями, які молилися під час богослужіння, повідомляє "Православна Сумщина".

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Урочище «Образ» відоме не лише  серед місцевих мешканців,  про  чудодійну силу образівської води знають і далеко за  межами Краснопільського  району.  Влітку і  взимку,  зранку і ввечері біля  джерела  людно. Піші, на  велосипедах і мотоциклах, на автомашинах і автобусами - приїздять люди до криниці.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

З 2005 року розпочалося відновлення цієї історичної православної пам’ятки краю.

Відродивши джерело, лісівники відродили його історію і народні традиції, пов’язані з цим  чудодійним місцем. Про джерело заговорили, відновилися Хресні ходи з іконою, а до  образівського лісу потяглися люди, бажаючі перевірити на собі цілющі якості джерельної  води.

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